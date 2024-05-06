МГППУ: девушки с анорексией оказались недовольны своей фигурой сильнее полных | 360°

Общество 06 мая 2024, 15:39 МГППУ: девушки с анорексией оказались недовольны своей фигурой сильнее полных

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Девушки с анорексией оказались более недовольны своим телом, чем девушки с лишним весом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

Результаты исследования показали, что пациентки с анорексией более тревожны, не так уверены в себе и эмоционально нестабильны. При этом представительницы бодипозитивных сообществ более ответственны, дисциплинированны и уравновешены.

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Отмечается, что именно девушки с чрезмерной худобой имеют искаженный образ своего тела.