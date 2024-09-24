МФТИ: ученые создали умную стельку для быстрой диагностики нарушений походки

Специалисты Московского физико-технического института разработали интеллектуальные стельки, которые позволяют анализировать распределение давления по стопе и подбирать необходимые коррекционные стельки. Как сообщили «Газете.Ru» в МФТИ, на сбор данных об индивидуальных параметрах походки потребуется около 20 минут.

Прототип устройства оснащен 64 сенсорами, которые расположены на стельке-вкладыше и фиксируют первичные параметры движения пациента. Эти данные записываются на специальный модуль, установленный на обуви, который передает информацию на компьютер врача по Bluetooth.

На первом этапе пациент просто ходит в умной стельке, после чего врач, основываясь на собранных данных, выбирает ему ортопедические стельки для длительного использования.

Основная цель этих стелек — перераспределение нагрузки и корректировка функциональности стопы и голеностопного сустава. Поэтому важно, чтобы они были подобраны с учетом индивидуальных характеристик состояния опорно-двигательной системы каждого пациента. До конца этого года команда разработчиков планирует перейти к мелкосерийному производству этих SMART-стелек для обуви.