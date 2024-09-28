Международный женский саммит прошел в Москве

В Москве состоялась международная встреча Women Summit.FWD. Она ежегодно объединяет женщин, добившихся успеха в профессии, любимом деле, общественной и личной жизни.
В работе форума принимают участие сотни предпринимателей, блогеров, медийных личностей, но главное — успешных женщин, делящихся секретами успеха. В этом году к встрече присоединилась сеть офф-прайс магазинов Familia, решившая показать настоящую концепцию своего бизнеса.
«Familia как компания не может упустить этот шанс — познакомиться и прокоммуницировать с женской аудиторией. Ведь мы знаем, что женщина — наш основной покупатель», — подчеркнула гендиректор компании Светлана Можаева.
Она отметила, что в портфеле сети свыше пяти тысяч брендов, из которых 70% — международные.
Дизайнер бренда Олег Горчанин провел мастер-класс для всех желающих, рассказав участницам, как создавать лаконичный и многофункциональный образ на все случаи жизни.
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