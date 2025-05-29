Международный женский форум «Согласие. Единство» начнется в Екатеринбурге 30 мая

С 30 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет третий Международный женский форум «Согласие. Единство». Участницы из 22 стран мира соберутся, чтобы обсудить вклад женщин в развитие государств, поддержку многодетных семей, охрану здоровья и продвижение женского предпринимательства, сообщил « ФедералПресс ».

Ожидается, что в форуме примут участие более 10 тысяч представительниц таких стран, как Испания, Казахстан, Бразилия, Таджикистан, Киргизия, Шри-Ланка, Египет и Белоруссия.

Организаторы подчеркнули, что цель мероприятия — укрепить роль женщин в общественной, социальной и политической жизни. Активистки поделятся успешными практиками в различных сферах, включая общественную деятельность, политику, медицину и науку.