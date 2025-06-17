Международный телекинофорум «Новая реальность» открылся в Нижнем Новгороде

Четвертый Международный телекинофорум «Новая реальность» стартовал 16 июня в нижегородском культурном центре «Рекорд». Об этом сообщил сайт « Время Н ».

Мероприятие организовали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Нижегородской области. Участниками стали журналисты, режиссеры, операторы и кинематографисты из разных уголков России и зарубежных стран.

В этом году форум собрал сотни заявок из 36 регионов РФ, а также из Абхазии, Армении и других стран. В финал вышли 72 работы в 10 номинациях, среди которых — «Лучший документальный фильм», «Лучший короткометражный фильм», «Лучшая операторская работа», «В зоне СВО», «Великой Победе — 80».