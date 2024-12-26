Международный молодежный форум в Нижнем Новгороде соберет около 1000 участников из других стран

Международный молодежный форум пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в КУПНО рассказал заместитель губернатора Олег Беркович, сообщило НИА «Нижний Новгород».

За проведение форума боролись Нижний Новгород, Владивосток и Тула. По словам Олега Берковича, событие в Нижнем станет преемником Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, но будет иметь меньший масштаб. Участие примут по 1000 человек из России и других стран.

Беркович также добавил, что на организацию культурных мероприятий в Нижегородской области в 2025 году направят примерно 500 млн рублей — столько же, сколько и в текущем году.