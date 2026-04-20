Международный кинофестиваль о многообразии профессий пройдет в Москве в сентябре

Международный кинофестиваль «Антарес» пройдет в Москве с 12 по 25 сентября. На нем представят фильмы о человеке труда и многообразии профессий, проведут мастер-классы и творческие встречи.

Фестиваль объединит конкурсную, деловую и внеконкурсную программы. За два года мероприятие собрало более 15 тысяч зрителей и четыре тысячи заявок почти из 70 стран. В конкурсе было представлено 150 фильмов о 89 профессиях.

«В 2026 году фестиваль совершает полную перезагрузку, превращаясь из традиционного финала для отобранных картин в мощную стартовую площадку, способную донести истории о врачах, инженерах, педагогах и рабочих до многомиллионной аудитории. Главный приз фестиваля, помимо бронзовой статуэтки Антарес, — „Золотой прокат“ — гарантированная телевизионная премьера фильма-победителя на федеральном канале», — рассказали организаторы.

В этом году конкурсные показы, деловые сессии и творческие встречи впервые станут доступны всем желающим в онлайн-режиме.

Подать заявку на участие можно до 31 июля по ссылке.