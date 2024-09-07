Международный яблочно-книжный фестиваль стартовал в Коломне

В Коломне стартовал 12-й Международный яблочно-книжный фестиваль, он продлился с 7 по 14 сентября. В 2024 году фестиваль впервые будет проходить две сентябрьские субботы.

Основная программа прошла в исторической части города — 7 сентября — и будет дополнена более камерной в парке Мира 14 сентября.

Каждый год фестиваль выбирает новую тему. В этот раз это «Угощение садом», — обычная практика в 19 веке, ведь в старину гостей приглашали не на ужин или чай, хотя это тоже предусматривалось, а «насладиться садом».

«Это когда вас могут позвать в гости, как сегодня сделали мы. Когда вам предложат не только яблоко, но и что-то интересное — как делаем мы. Угощаем музыкой, театром, угощаем искусством — у нас здесь еще художники работают. И, конечно, мы угощаем литературой во всех ее проявлениях», — рассказала организатор фестиваля Дарья Салмина.

По словам Салминой, на фестивале работают книжный маркет и 44 издательств, гостей угостят литературой во всех ее проявлениях.

Сады для фестиваля «вырастили» за буквально за пару месяцев до его начала. В деревянных киосках были размещены сувениры, книги и коломенские угощения.

Фестиваль открылся объявлением о создании Фонда друзей Коломны. Цель фонда — объединить людей, которые ценят и любят Коломну, готовы заботиться о ней для возрождения, сохранения и развития города.

«Мы хотим собрать сообщество из простых жителей, творцов, социальных и культурных предпринимателей и вместе с ними инициировать ни на что не похожие проекты, связанные с историей места и пытаться находить на это финансирование», — сказала генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма Наталья Никитина.

Чтобы стать другом Коломны, необходимо поддержать любое из направлений работы фонда, стать волонтером и участвовать в проектах, либо стать партнером фонда. Подробнее можно узнать в павильоне Фонда на фестивале, а также на сайте: kolomna-friends.ru.