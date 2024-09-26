Международный фотофестиваль «Волжская биеннале-2024» пройдет в Нижнем Новгороде

Юбилейный 10-й Международный фотографический фестиваль «Волжская биеннале-2024» (16+) пройдет в Нижнем Новгороде с 26 по 28 сентября. Темой этого года выбрана «Стороны света», сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Согласно информации от регионального Минкульта, в рамках фестиваля будут организованы выставки, лекции и творческие встречи.

На фотоконкурс в рамках X фестиваля поступило 720 работ от 75 авторов из различных городов, включая Нижний Новгород, Москву, Стерлитамак, Чебоксары, Киров, Казань, Курск, Рязань, Богородск, Дзержинск, Павлово, Кстов, Ставрополь, Химки, Новосибирск, Донецк, Калугу, Екатеринбург, Красногорск, Волгоградскую область и многие другие.

Конкурс проводился в двух номинациях: арт-фотография и пресс-фотография. В итоговую выставку было отобрано около 170 лучших работ, отличающихся разнообразием жанров и техник исполнения.