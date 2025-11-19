Международный форум «Всемирный день качества» прошел в Москве

Международный форум «Всемирный день качества — 2025» состоялся в Москве. В 46 сессиях приняли участие 280 спикеров, а очные сессии посетили около 800 человек.

Среди участников форума были заместители министров, руководители ведомств, высокопоставленные представители Ассоциаций качеств разных стран и многие другие.

С приветственным словом выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, эффективность управления бизнес-процессами и улучшение потребительских свойств товаров тесно связаны между собой.

«Их сочетание является конкурентным преимуществом в борьбе за доверие покупателей и оптимизацию издержек», — подчеркнул он.

Пленарное заседание форума получило название «Векторы качества». На нем обсудили построение целостной государственной политики в этой сфере на ближайшее десятилетие.

Кроме того, Роскачество на полях форума подписало несколько соглашений о сотрудничестве, а победителям премий «Лидер качества» и «Сервис-страна» вручили награды.