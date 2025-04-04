Международный форум «Сохраненная память» стартовал в Самаре

Международный молодежный исторический форум «Сохраненная память» стартовал в Самарской области, объединив более 300 участников из разных стран. Об этом написала газета «Взгляд».
Форум проводится на территории загородного комплекса «Циолковский». Его цель — обсуждение современных подходов к сохранению исторической памяти среди молодых активистов и экспертов.
Участники форума получили приветственное обращение от первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, который подчеркнул значимость их вклада в сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и организации мероприятий, посвященных этой важной дате.
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