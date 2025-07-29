Международный форум к 80-летию Победы проведут в Москве в сентябре

Международный форум пройдет в Москве в сентябре. Его посвятят 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Форум пройдет 9 и 10 сентября, его приурочили к Международному дню памяти жертв фашизма. Мероприятие проводят с 1995 года. В состав оргкомитета входят представители ветеранских и молодежных организаций, вузов, НКО и СМИ, а также участники СВО.

Форум направлен на предупреждение мира об угрозе фашизма и выработку мер борьбы с этим явлением. Он пройдет под лозунгом «Помним о прошлом — думаем о будущем».

С докладами выступят руководители профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации и другие спикеры. Они обсудят фальсификацию истории, оказание помощи жертвам фашизма и патриотическое воспитание молодежи.

Участники форума возложат цветы к мемориальному комплексу на Поклонной горе.