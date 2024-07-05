Международный фестиваль «УЗОРЫ» открылся на ВДНХ в Москве

Накануне в Москве на ВДНХ открылся Международный фестиваль культуры, моды и национального гостеприимства «Узоры». Об этом сообщил Daily Moscow .

Фестиваль проводится уже второй раз. В этом году его участниками стали более 500 человек из 13 стран и республик.

Программа фестиваля обширная: творческие семинары и мастер-классы, модные показы, а также выступления национальных коллективов.

Участники получают подарки от Русских Супергероев BY. Это персонажи из русских сказок — Леший, Кощей, Баба Яга и другие, но здесь они сочетают в себе традиционные образы с последними трендами.

Фестиваль «Узоры» проходит при поддержке международного форума «Россия» и в рамках международного фестиваля «Дружба народов».