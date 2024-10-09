Международный фестиваль современного танца пройдет в ЯНАО

В Салехарде пройдет международный фестиваль современного танца, где участники смогут взаимодействовать с именитыми экспертами. Об этом рассказал RT с ссылкой на правительство ЯНАО.
В рамках мероприятия предусмотрены отборочный и финальный этапы. Участников будут оценивать педагог-хореограф и участница проекта «Танцы» на ТНТ Елизавета Дружинина, хореограф Алиса Лишенко из Екатеринбурга, а также преподаватели современного танца Александр Шипицин и Елизавета Жукова из Москвы и Амстердама.
Также в программе фестиваля запланированы мастер-классы и гала-концерт.
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