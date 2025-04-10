Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» открыли в Костроме

Торжественная церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» состоялась в Костроме. В начале мероприятие показали премьеру ленты военного корреспондента и документалиста RT Ольги Кирий под названием «Сестры милосердия».

Вошедшие в программу фестиваля документальные фильмы смогли увидеть жители 11 городов и 105 населенных пунктов региона.

Волонтеры также провели для всех желающих мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. В фойе концертного зала состоялась выставка портретов бойцов и военкоров.