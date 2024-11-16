Международный фестиваль рекламы Red Apple завершился в Москве
Участниками международного фестиваля рекламы Red Apple в Москве стали представители более 30 стран. Всего организаторы конкурса получили более 500 заявок на участие, а подвести итоги мероприятия и выбрать победителей помогли более 60 членов жюри со всего мира.
В этом году фестиваль прошел совместно с Национальным рекламным форумом, благодаря чему на одной площадке объединились крупнейшие представители рекламного мира, бренды и звезды деловой индустрии.
Участники мероприятия продемонстрировали работы в четырех категориях: креатив, медиа, маркетинг и молодые креаторы. Организаторы поставили перед собой цель не только сделать рекламу эффективнее, но и вдохновить участников индустрии на новые решения.
Самым лучшим в категории «Креатив» жюри признало проект о наружной и внутренней рекламе агентства «Восход». Его креативный директор Андрей Губайдуллин заявил о важности фестивалей для развития всей рекламной индустрии.
«Нам нужно признание, понимаете. Нам мало результатов, которые получила рекламная компания, нам нужно признание именно в творческом плане», — отметил он.
Управляющий креативный директор BBDO Николай Мегвелидзе, рассказал, что сейчас культурный контекст стал многогранными разнонаправленным. По его словам, работать с этим очень интересно.
«Не знаем, куда это все заведет, но мы живем в очень интересное время, поэтому креатив вынужден под это подстраиваться», — объяснил Мегвелидзе.
Всего участники фестиваля получили 30 золотых, 62 серебряных и 88 бронзовых наград. Мероприятие проходит каждый год, а заявку на участие может подать любой желающий.