Международный фестиваль рекламы Red Apple завершился в Москве

Участниками международного фестиваля рекламы Red Apple в Москве стали представители более 30 стран. Всего организаторы конкурса получили более 500 заявок на участие, а подвести итоги мероприятия и выбрать победителей помогли более 60 членов жюри со всего мира.

В этом году фестиваль прошел совместно с Национальным рекламным форумом, благодаря чему на одной площадке объединились крупнейшие представители рекламного мира, бренды и звезды деловой индустрии.

Участники мероприятия продемонстрировали работы в четырех категориях: креатив, медиа, маркетинг и молодые креаторы. Организаторы поставили перед собой цель не только сделать рекламу эффективнее, но и вдохновить участников индустрии на новые решения.

Самым лучшим в категории «Креатив» жюри признало проект о наружной и внутренней рекламе агентства «Восход». Его креативный директор Андрей Губайдуллин заявил о важности фестивалей для развития всей рекламной индустрии.

«Нам нужно признание, понимаете. Нам мало результатов, которые получила рекламная компания, нам нужно признание именно в творческом плане», — отметил он.