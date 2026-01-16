Международный фестиваль патриотической песни пройдет в Москве 28 мая

В мае этого года в Краснознаменском зале Московского Дома Ветеранов войн пройдет международный фестиваль патриотической песни «Молодые таланты Отечества». В нем примут участие ребята из разных уголков страны и из-за рубежа.

Фестиваль посвятят 805-летию со дня рождения князя Александра Невского и 305-летию со дня основания Российской Империи. Мероприятие направлено на привлечение детей и молодежи к активной творческой жизни.

«Главная задача фестиваля — донести до детей и молодежи смысл слова „Отечество“, показать через музыку и песни, что патриотизм — это не просто лозунг и громкие слова, а глубокое чувство сопричастности к своей семье, своей земле, своим традициям», — сказали организаторы.

Фестиваль соберет ребят со всей России и других стран. В состав жюри войдут профессиональные педагоги по вокалу.

Трансляция мероприятия будет доступна в соцсетях.