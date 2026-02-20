Международный фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Тюмени

В Тюмени организуют международный фестиваль ландшафтного дизайна, который станет частью празднования Дня города и Дня области, а также других тематических мероприятий. Об этом объявила генеральный директор «Строительно-индустриального кластера» Юлия Ахметова в ходе совещания в «Конторе пароходства», сообщил сайт URA.RU .

Ахметова рассказала, что в городе сформировалась группа компаний, специализирующихся на ландшафтном дизайне и озеленении.

«Мы запланировали для этой группы компаний стартовать в этом году проведением международного фестиваля ландшафтного дизайна и благоустройства», — отметила она.

Все элементы фестиваля, включая конструкции, оборудование и растения, останутся в Тюмени и муниципалитетах, чтобы радовать жителей.