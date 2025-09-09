В Москве начался XI Международный антифашистский форум, приуроченный ко Дню памяти жертв фашизма. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

В состав организационного комитета вошли представители ветеранских объединений, молодежи, высших учебных заведений, некоммерческих организаций, средств массовой информации, религиозных сообществ и различных министерств. Уже поступили многочисленные обращения от участников форума, которые найдут отражение в финальной резолюции.

Так, делегации предложили решительно осудить попытки искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне. Кроме того, эксперты призвали признать деятельность Вооруженных сил Российской Федерации на Украине прямым противодействием современным проявлениям фашизма и неонацизма. Еще одна инициатива предполагает осуждение преступлений, совершенных ВСУ, включая геноцид.