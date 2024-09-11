Международный антифашистский форум прошел в Доме Союзов в Москве

Десятый Международный антифашистский форум, приуроченный Международному дню памяти жертв фашизма, состоялся в Доме Союзов в Москве. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По словам председателя общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, цель мероприятия сплочение сил мировой общественности, чтобы единым фронтом остановить фашизм.

Отмечается, что в состав оргкомитета Форума входят представители ветеранских и молодежных организаций, вузов, религиозных конфессий, председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации. Международный антифашистский форум проводится в столице ежегодно.

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