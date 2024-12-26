Международная выставка искусств «АРТ МИР — 2025» будет организована на Нижегородской ярмарке. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции в КУПНО 25 декабря, сообщил НИА «Нижний Новгород» .

На выставке будут представлены живопись, графика, скульптуры, фотография и декоративно-прикладное искусство.

«В прошлом году эту выставку посетило около 40 тысяч человек. В этом году мы ожидаем более 45 тысяч гостей», — рассказал Беркович.

Авторы проектов смогут представить свои работы на площадке.

Новогодняя программа в 2025 году также пройдет на Нижегородской ярмарке, сообщил Беркович.