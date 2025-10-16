Международная выставка InterCHARM открылась в Москве

Международная выставка InterCHARM, посвященная парфюмерно-косметической отрасли, открылась в Москве. Свои новинки представили более 1600 компаний из 20 стран, а ведущие эксперты обсуждают будущее рынка.

Для самих брендов участие в таком мероприятии — это большой праздник.

«Наша миссия — очень высокое качество по доступным ценам. Наша косметика предназначена для всех: от девочек-подростков до пожилых женщин», — рассказал руководитель отдела продаж российско-китайского бренда Farres Вячеслав Поляков.

Компания недавно представила три линейки: Phantom для молодых пользовательниц, Grace для женщин среднего возраста и строгая деловая линейка Natural. Среди активных компонентов — витамины C, E и PP. У продукции есть несколько оттенков, чтобы каждый потребитель мог найти для себя подходящий.

Кроме того, на выставке проходят различные мейкап-сессии и конференции.