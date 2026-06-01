Сегодня 18:02 Международная B2B-сессия для предпринимателей впервые пройдет на ПМЭФ

Одним из стартовых событий Петербургского международного экономического форума станет День международной кооперации МСП. В его рамках впервые организуют специальную международную B2B-сессию для представителей малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран.

Мероприятие подготовил фонд «Росконгресс» вместе с «Опорой России». Оно станет одной из ключевых практико-ориентированных площадок дня, направленных на развитие международного делового сотрудничества и поиск новых партнеров.

Участие в сессии уже подтвердил широкий круг иностранных представителей малого и среднего бизнеса. В Санкт-Петербург приедут бизнес-делегации из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Нигерии и других стран. Они представляют отрасли здравоохранения, сельского хозяйства, технологий, ИИ, электронной торговли и другие.

Международная B2B-сессия станет площадкой для прямого диалога предпринимателей, поиска партнеров и обсуждения совместных проектов. Российские компании получат возможность провести переговоры с потенциальными контрагентами и инвесторами, заинтересованными в развитии сотрудничества с российским бизнесом. Мероприятие пройдет 3 июня в 18:00 в зоне делового общения Roscongress International (павильон E (Е9)) конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».