Международная ассоциация по фактчекингу проведет семинар о влиянии ИИ на инфосреду

Во вторник, 2 декабря, состоится открытый онлайн-семинар Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network «Как ИИ формирует новую реальность, стирая грань между правдой и фейком». Мероприятие посветят обсуждению влияния искусственного интеллекта на информационную среду.

Эксперты в области цифровых технологий расскажут, как ИИ генерирует правдоподобный, но ложный контент. Они объяснят, какие инструменты могут помочь распознавать современные фейки.

Вебинар начнется в 12:00 по московскому времени и пройдет на английском языке. Это уже второй семинар из цикла образовательных сессий на английском языке, который запустила GFCN. Первый вебинар под названием «Практический фактчекинг» прошел 25 ноября.

На нем спикеры на реальных примерах познакомили участников с основами опровержения фейков и проверки фактов.

Также онлайн-семинары с участием международных и российских экспертов пройдут на 9 и 12 декабря. Образовательные мероприятия GFCN направлены на повышение цифровой и медиаграмотности по всему миру.