Международная акция «Сад памяти» пройдет в Хабаровском крае 16 мая

В Хабаровском крае уже седьмой год подряд проходит международная акция «Сад памяти». В этом году центральное мероприятие состоится 16 мая в окрестностях поселка Корфовский, сообщил «Восток-Медиа» .

В рамках акции планируется высадить 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского на площади одного гектара. Каждое посаженное дерево станет символом памяти о героях — от защитников времен Великой Отечественной войны до бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.

Акция реализуется при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие» и движения «Волонтеры Победы». Принять участие в мероприятии может любой желающий.