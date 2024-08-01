Между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково перестали ходить аэроэкспрессы

С 1 августа поезда «Аэроэкспресс» ушли с маршрута между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково, железнодорожные перевозки начнет осуществлять Центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

«Аэроэкспресс» начал работу на этом направлении еще в 2008 году и за 16 лет перевез порядка 30 миллионов пассажиров. Поезда курсировали по графику каждый час, а время в дороге составляло 33 минуты. На маршруте также была остановка на станции «Аминьевская», где можно сделать пересадку на Большую кольцевую линию метро.

ЦППК теперь намерена сохранить время в пути и график аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.

Стоимость поездки у ЦППК составит 280 рублей, тогда как у «Аэроэкспресса» она начиналась от 525 рублей. Билеты продаются в приложении, билетопечатающих автоматах и кассах на станции.

Ранее стало известно, что в августе изменят график движения «Аэроэкспресса» до аэропорта Шереметьево.