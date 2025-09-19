«Метрострой»: сроки сдачи новых станций метро в Санкт-Петербурге не сдвинутся

В Санкт-Петербурге идет строительство станций «Юго-Западная» и «Путиловская». По заявлению АО «Метрострой Северной столицы», строительно-монтажные работы ведутся по графику. Об этом написал «Деловой Петербург» .

«АО „Метрострой Северной Столицы“ завершит строительно-монтажные работы вовремя. Все эти работы сегодня ведутся в установленном графике без отставаний», — сказано в сообщении.

Архитектурные отделочные работы на «Юго-Западной» практически закончены. Готовность инженерных систем и технических помещений превышает 90%. Уже установлен стеклянный купол инженерного атриума на крыше вестибюля, уточнил «ФедералПресс».

На станции «Путиловская» строители облицовывают фасад и занимаются внутренним обустройством одноэтажного вестибюля. В наклонном ходе идет монтаж балюстрад эскалаторов. Завершить благоустройство прилегающих территорий планируют осенью 2025 года.