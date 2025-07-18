Метрострой отчитался о благоустройстве сквера у памятника Собчаку в Петербурге

Специалисты завершили благоустройство сквера у памятника бывшему мэру Северной столицы Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на АО «Метрострой».

По данным компании, на территории площадью более пяти тысяч квадратных метров выполнено озеленение с высадкой более 445 кустарников и деревьев, включая ели, липы, клены, сирень и спирею. Проведены работы по устройству газонов, дорожек и установлен бордюр.

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