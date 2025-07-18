Метрострой отчитался о благоустройстве сквера у памятника Собчаку в Петербурге

Специалисты завершили благоустройство сквера у памятника бывшему мэру Северной столицы Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на АО «Метрострой».

По данным компании, на территории площадью более пяти тысяч квадратных метров выполнено озеленение с высадкой более 445 кустарников и деревьев, включая ели, липы, клены, сирень и спирею. Проведены работы по устройству газонов, дорожек и установлен бордюр.