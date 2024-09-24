«Метриум»: почти 70% новостроек бизнес-класса в Москве находятся у метро

В радиусе одного километра от станций метро находится 69,9% новостроек бизнес-класса в Москве. Об этом сообщилт «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Кроме того, 24 новостройки (17,4%) располагаются в двух и более станциях, до которых можно дойти пешком. Наибольшее количество комплексов — по четыре — сосредоточено около станций «Кунцевская» и «Павелецкая».

Средняя цена квадратного метра в жилых проектах, расположенных в пределах одного километра от станций метро и МЦК, составляет 463,2 тысячи рублей, что соответствует средней стоимости в данном сегменте.

Согласно проведенному опросу, 54% покупателей новостроек бизнес-класса используют метро регулярно, не реже одного раза в неделю, тогда как в премиальном сегменте этот показатель составляет 29%, а в элитном — всего 4%.