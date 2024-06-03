Методолог Сопченко напомнила, что работа не должна мешать обучению подростка

Лето — это сезон, когда многие подростки начинают работать, однако, начиная трудовую деятельность, нужно учитывать ряд моментов. Об этом Runews24.ru рассказала главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко.

По ее словам, с одной стороны, работа в подростковом образе развивает дисциплину и ответственность. Кроме того, молодой человек оттачивает навыки тайм-менеджмента. Но важно помнить, что это еще и больша нагрузка, в том числе, и психологическая.

«Необходимо тщательно взвесить все за и против перед тем, как принимать решение о начале трудовой деятельности в подростковом возрасте. Важно помнить, что работа не должна мешать обучению», — отметила эксперт.

Она добавила, что, если подросток решил работать, нужно очень внимательно подойти к выбору места. Потому что есть риск нарваться на недобросовестных руководителей, эксплуатирующих детский труд.