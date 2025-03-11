Методолог Крючкова призвала регулярно проверять выписки из ЕГРН для защиты жилья

Мошенники часто пользуются невнимательностью и доверчивостью людей, чтобы продать квартиру без согласия собственника. Об этом рассказала специалист по доходной недвижимости и методолог Юлия Крючкова в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, аферисты могут подделать документы, такие как паспорт или доверенность. С этими бумагами они отправляются в Росреестр и регистрируют сделку купли-продажи или дарения через упрощенный порядок регистрации прав. Кроме того, злоумышленники используют в своих схемах номинальных владельцев, или «технических собственников».
Чтобы защитить недвижимость, необходимо регулярно проверять выписки из ЕГРН через сайт Росреестра или в МФЦ, предупредила эксперт. Она также призвала не передавать оригиналы документов посторонним лицам без необходимости и установить запрет на регистрацию сделок без личного присутствия через нотариуса.
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