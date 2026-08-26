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    Методист Абаза призвала родителей пятиклассников уменьшать количество напоминаний по учебе

    Методист Карина Абаза дала советы родителям, как помочь пятиклассникам стать более самостоятельными, избегая при этом постоянного контроля. В интервью РИАМО она подчеркнула, что детям можно постепенно делегировать задачи, такие как проверка расписания, сбор портфеля и планирование выполнения домашних заданий.

    «Ридус» добавил, что важно уменьшать количество напоминаний, так как адаптация к новому учебному ритму может длиться несколько недель или даже до двух-трех месяцев. Поэтому не стоит ждать от ребенка полной самостоятельности с первых дней пятого класса.