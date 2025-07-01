Метеозависимых нижегородцев предупредили о серии магнитных бурь в июле

Жители Нижегородской области, чувствительные к изменениям погоды, могут столкнуться с трудностями. Согласно прогнозу, сегодня, 1 июля, с 15:00 начнется магнитная буря мощностью пять баллов. Геомагнитные возмущения будут продолжаться до полудня 2 июля, написало ИА «Время Н» .

В ближайшее время интенсивность магнитных бурь будет колебаться от трех до пяти баллов.

С 21:00 5 июля до 18:00 7 июля ожидается буря мощностью 4 балла. Затем она повторится с 21:00 10 июля до 18:00 12 июля.

Еще одна четырехбалльная магнитная буря прогнозируется в Нижнем Новгороде 22 и 23 июля.

Во время геомагнитных возмущений рекомендуется избегать стрессов, проводить больше времени на свежем воздухе и отказаться от употребления алкоголя.