«Метеоры» и «Валдаи» провели 4627 рейсов в Нижегородской области за 2025 год

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что за минувший сезон навигации скоростные суда «Метеор» и «Валдай» выполнили 4627 рейсов, в том числе по новым направлениям. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Компания «Водолет» официально закрыла сезон водной навигации 21 октября. Последним рейсом «Метеора» в этом году стал путь в Макарьево, который состоялся 11 октября.

По словам главы региона, самое популярное направление — путешествие из Нижнего Новгорода в Бор, им воспользовались 37,5 тысячи человек. Внутрирегиональные рейсы перевезли 65% пассажиров.