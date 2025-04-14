Метеорологи пообещали москвичам летнюю погоду до конца апреля

Синоптик центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Ридусу» , как долго в Москве и Подмосковье продержится аномальное для апреля тепло.

По словам метеоролога, причина потепления — антициклон из Центральной Азии, который принес на Русскую равнину теплую воздушную массу.

«До 25 апреля температура воздуха в Московской области будет +17–22 градусов. В отдельные дни потеплеет до +23–25 градусов», — подчеркнул специалист.

Ильин добавил, что существенных осадков не ожидается, лишь местами может пройти слабый дождь.

На юге европейской части России к предстоящему вторнику потеплеет до +20 градусов, а в Калининградской области к концу недели температура поднимется до +22 градусов. При этом в ночь на 15 апреля в некоторых частях Краснодарского края столбики термометров могут опуститься до –3 градусов, а в Кабардино-Балкарии и Адыгее — до –5 градусов.