Метеоролог Вильфанд спрогнозировал оттепель в Центральной части России

Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд в беседе с RT сообщил о наступлении оттепели в Центральной России с 13 февраля.

По словам метеоролога, с пятницы по воскресенье температура воздуха составит от -3 до +2 градусов, а ночью будет колебаться в пределах от -1 до -6 градусов. Это на 2–4 градусов выше нормы. Вильфанд отметил, что к концу недели температура поднимется более чем на 10 градусов по сравнению с началом недели. Причиной такого изменения станет смена направления воздушных масс.

Метеоролог предупредил, что оттепели зимой часто сопровождаются неприятными погодными условиями.

«При температуре, близкой к нулю, влага будет то подмерзать, то оттаивать. Будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трех видах», — пояснил специалист.

По предварительным расчетам, в начале следующей недели снова ожидается понижение температуры, но не такое радикальное. Ночью температура опустится до -5 градусов... -10 градусов, а днем будет варьироваться от -2 градусов до -5 градусов.