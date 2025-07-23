Метеоролог Вильфанд предупредил москвичей о грозах 27 июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предоставил прогноз погоды для Москвы на ближайшую неделю и рассказал о наиболее комфортных местах для купания в городе. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, в четверг и пятницу, 24 и 25 июля, ожидается +25…+28 градусов, а в Московской области — до +30 градусов. В выходные местами возможны кратковременные дожди, но температура останется на уровне +25…+27 градусов.

«Температура воды на юго-востоке максимальная — +24 градуса, на западе — +19…+20 градусов. В водоемах малопроточных — +23…+24, так что замечательная погода для купального сезона», — добавил синоптик.

Он также отметил, что в субботу, 26 июля, сохранится солнечная и теплая погода, а в воскресенье прогнозируются грозовые дожди.