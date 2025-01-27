Метеоролог Вильфанд: оттепель в Москве закончится в начале февраля

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра РФ, в беседе с « Ридусом » прокомментировал сроки завершения необычной оттепели, которая наблюдается в российской столице и Московской области.

По словам эксперта, до конца января Центральную Россию будут охватывать теплые воздушные массы, пришедшие со Средиземноморья или даже из Северной Африки. Однако в первые дни февраля они сменятся атлантическим воздухом, движущимся с северо-запада.

«В начале следующей недели ожидается понижение температуры. Но она все равно будет высокой», — заявил специалист.

Он отметил, что ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем — до -2 градусов. Значительных осадков пока не предвидится из-за высокого давления, добавил Вильфанд.