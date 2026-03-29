Метеоролог Варенцов рассказал, что в апреле Свердловскую область ожидают перепады температур

В апреле жителей Свердловской области ожидает переменчивая погода: от потепления до резкого похолодания и заморозков. Прогноз на месяц предоставил метеоролог Яндекс Погоды Александр Варенцов, написало URA.RU .

По словам эксперта, начало апреля в Свердловской области будет необычно теплым. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове и Новоуральске днем температура поднимется до +12...18 градусов. При этом осадки распределятся неравномерно: в Каменске-Уральском, Первоуральске и Новоуральске прогнозируются частые дожди, а в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове их будет немного.

На второй неделе апреля придет резкое похолодание. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске и Новоуральске дневные температуры опустятся до +2...6 градусов. В Серове похолодает до +1...3 градусов. Ночью во всех городах вернутся заморозки примерно до −2...−5 градусов.

На третьей неделе апреля ожидается небольшое количество осадков и дневные температуры на уровне +4...9 градусов. Ночные температуры будут держаться на отметке около нуля или немного ниже.