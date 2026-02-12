Метеоролог Тишковец спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

По словам эксперта, в четверг, 12 февраля, погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор ложбины атлантического циклона. Это приведет к заметному потеплению до 0…-2 градусов и снегопадам. В конце дня возможна первая в этом году оттепель.

Метеоролог подчеркнул, что в пятницу осадки продолжатся, но уже преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха будет колебаться от нуля до +3 градусов. Такая погода соответствует многолетним показателям конца марта.