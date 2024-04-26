Метеоролог Тишковец: пыльный шлейф из Африки может принести в центральную Россию «ржавые» дожди | 360°

Общество 26 апреля 2024, 13:03 Метеоролог Тишковец: пыльный шлейф из Африки может принести в центральную Россию «ржавые» дожди

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Пыльный шлейф в течение суток может добраться из Северной Африки до центральных регионов России и вызвать там «ржавые» дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой».

По словам метеоролога, чаще всего от таких осадков страдают Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье и Калмыкия. Также пыльный шлейф может в ближайшее время добраться до Запорожской и Херсонской областей.

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Тишковец отметил, что песчаная буря способна спровоцировать воспалительные процессы в дыхательных путях.