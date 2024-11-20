Метеоролог Тишковец: предотвратить изменения климата с помощью зеленой энергетики нереально

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, способно ли человечество бороться с глобальным потеплением. Предотвратить изменения с помощью зеленой энергетики нереально, заявил эксперт в эфире радиостанции Sputnik .

Он напомнил, что в данном вопросе основным фактором является изменяющееся состояние Солнца.

«Мы фиксируем такие амплитуды — то повышение температурного режима, то понижение. Трамп (избранный президент США Дональд Трамп — прим. ред.) — не дурак, когда говорит, что зеленая энергетика — это пустая трата времени», — высказался метеоролог.

По его словам, в европейских странах уже видны результаты использования возобновляемых источников энергии. На практике оказалось, что они не могут покрыть все подвижности человечества, подчеркнул Тишковец.