Метеоролог Тишковец: погода в столичном регионе может серьезно ухудшить экологическую обстановку

Погодные условия, сложившиеся в начале текущей недели в столичном регионе, могут принести вред человеку. Подробнее рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с « Ридусом ».

По его словам, в подобной обстановке легко распространяются простудные заболевания. Также есть риск получить переохлаждение.

Кроме того, из-за влияния антициклона в регионе создается купол атмосферного давления. Он задерживает над мегаполисом «подушку» автомобильных и промышленных выбросов, пояснил метеоролог. Результатом становится ухудшение экологической ситуации.