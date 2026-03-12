Метеоролог Шувалов спрогнозировал установление нового температурного рекорда в Москве

В ближайшие дни Москва может столкнуться с новым температурным рекордом. Об этом сообщил метеоролог Александр Шувалов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, температура воздуха в столице может достигнуть +12…+14 градусов. Специалист не исключил, что весна придет в Москву уже в четверг, 12 марта.

«Под наибольшей угрозой находится рекорд 15 марта, когда в Москве максимальная температура была всего лишь +9,8 градуса», — отметил эксперт.

Речь идет только о суточных рекордах, и текущий месяц пока не претендует на звание самого теплого марта в истории.