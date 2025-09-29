Метеоролог Шувалов спрогнозировал сухой и прохладный октябрь в Свердловской области

Октябрь в Свердловской области ожидается холоднее обычного, а осадки выпадут в меньшем объеме. Об этос сайту URA.RU сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В Свердловской области сейчас очень холодно, и такой же будет первая неделя октября: на три–четыре градуса ниже климатической нормы. Ночные температуры будут слабоотрицательные, дневные — в пределах трех–восьми градусов тепла. Первая неделя обойдется без осадков», — отметил специалист.

Далее погода станет мягче: вторая и третья декады октября будут соответствовать типичным характеристикам уральской осени. В целом октябрь для Свердловской области будет в меру прохладный и сухой, заключил синоптик.