Метеоролог Шувалов рассказал, что Москву накроет дождливая погода
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что холодная погода, которая сейчас наблюдается в столице, продержится до конца рабочей недели.
По словам синоптика, самые холодные дни придутся на четверг и пятницу. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+8 градусов, а днем — +10…+13 градусов. Чуть теплее будет в среду — на градус выше.
Александр Шувалов добавил, что в субботу можно ожидать потепления до +15 градусов, но это максимально возможная температура.
«Что касается осадков, то они будут практически ежедневными. Но назвать их сильными нельзя», — добавил специалист.
Все модели показывают, что дожди будут небольшими и кратковременными. Шувалов выразил надежду, что первая пятидневка лета принесет потепление и температура поднимется до +20…+25 градусов.