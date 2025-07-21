Метеоролог Шувалов отметил, что дожди в Москве продлятся до четверга

Дождливая погода в Москве продлится до четверга включительно. Об этом сайту RT сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист отметил, что в Можайске выпало 150% месячной нормы осадков — это 50 миллиметров за вчерашний день и сегодняшнюю ночь. В Коломне также зафиксировано более 50 миллиметров осадков за эту ночь.

Синоптик добавил, что накануне в Ельце Липецкой области выпало почти 90 миллиметров осадков, а в Калуге — 74 миллиметра, что сравнимо с месячными нормами.

По данным на утро понедельника, в Москве выпало 10–20 миллиметров осадков.

«Где подтопило — это низина, где канализация не справляется, или есть строительные ошибки», — пояснил Шувалов.