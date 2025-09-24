Метеоролог Шихов пообещал потепление до климатической нормы в Пермском крае

Теплые дни покинули Пермский край, уступив место прохладному сезону, хотя небольшие повышения температуры еще возможны. Об этом рассказал профессор ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с Properm.ru .

По его словам, значительное похолодание продлится почти всю неделю.

«Причем то, что происходит с погодой сегодня, — это еще не похолодание даже — похолодание начнется с завтрашнего вечера, а более серьезное произойдет уже в выходные», — предупредил метеоролог.

По его словам, затем наступит период небольшого потепления, но температуры поднимутся лишь до климатических норм начала октября, а это около +10 градусов днем.