Метеоролог Саваринюк рассказала, что в Свердловской области ноябрь ожидается теплее обычного

Начальник отдела агрометеорологии Уралгидрометцентра Людмила Саваринюк поделилась прогнозом: в Свердловской области ноябрь ожидается теплее обычного, тогда как декабрь принесет с собой морозы. Об этом написал «ФедералПресс» .

«Декабрь будет холоднее прошлогоднего, не исключается усиление морозов в короткие периоды», — отметила эксперт.

По ее словам, в ближайшее время погода в регионе будет переменчивой. Северо-восток области столкнется с холодами и мокрым снегом, в то время как юго-запад почувствует приток теплого воздуха из европейской части России.

В середине ноября на севере и востоке Среднего Урала ожидается установление снежного покрова, с возможностью двадцатиградусных морозов и образования сугробов. На юго-западе области снег поначалу будет незначительным, но постепенно увеличится.

Саваринюк прогнозирует «обычную уральскую зиму». По ее предварительным данным, февраль и март будут теплее привычных для жителей области.