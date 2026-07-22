Метеоролог Позднякова заверила, что в Москве на этой неделе можно купаться

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что вода в водоемах Москвы и Подмосковья уже прогрелась до значений, при которых можно купаться. К выходным в столице и области также должны прекратиться осадки, сообщает Zvezdanews .

Купальный сезон в Москве продолжается. По словам Поздняковой, вода в прудах, мелких водоемах и водохранилищах уже достаточно теплая для купания.

На Истринском водохранилище температура воды достигает +17…+19 градусов, а в прудах она еще выше.

«В принципе купаться можно. Потому что редко в наших широтах температура воды достигает больших значений, чем-то, что наблюдаем сейчас», — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что обычно вода в столичном регионе прогревается максимум примерно до +20 градусов. При этом в прудах и карьерах она может быть теплее, но не всегда остается чистой, поэтому для купания лучше выбирать более прохладную проточную воду.

До конца рабочей недели погоду в Москве будут определять циклоны. Атмосферные фронты временами принесут кратковременные локальные дожди.

Ночью в Москве ожидается +15…+17 градусов, днем — +20…+25. По словам Поздняковой, такая температура близка к климатической норме.

В выходные атмосферное давление повысится, и синоптики рассчитывают на сухую погоду. Ночью в Москве будет +11…+15 градусов, по области — +12…+17, днем — от +21 до +23 градусов.